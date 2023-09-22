В Подмосковье продлили период высокой пожарной опасности

Жителей Подмосковья предупредили о высокой пожарной опасности на территории региона. Соответствующее сообщение поступило от Гидрометцентра.

Так, в столице и области объявлен «желтый» уровень, четвертый класс пожарной опасности. Предупреждение действует до четырех часов дня воскресенья, 24 сентября.

По прогнозам синоптиков, в выходные в регионе ожидается аномально теплая погода. Воздух может прогреться до 24-25 градусов выше нуля.