В Подмосковье продолжат популяризацию раздельного сбора отходов и переработки вторичного сырья

В рамках выставки «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора», прошедшей в Красногорске, заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов и гендиректор АО «Петромакс» Тимур Давлеткужин подписали соглашение о развитии и популяризации раздельного сбора отходов и переработки вторсырья.

«В руках нашего нового министерства сконцентрированы все полномочия, которые связаны с чистотой в регионе. В регионе должно быть грамотное обращение с отходами и отсутствие проблем с их вывозом или нехваткой тары. Поэтому соглашение, которое мы сегодня подписали, должно стать шагом на пути к решению экологической ситуации в регионе», — прокомментировал Владислав Мурашов.

Компания «Петромакс» принимает для переработки старую технику и электронику, изделия из полиэтилена, пластика и пенопласта, картон и древесину. Ожидается, что подписание соглашения по развитию программы Мегабак является значительным шагом в экологической инициативе.

«Наша компания уделяет большое внимание улучшению экологической обстановки в регионе, активно поддерживая различные проекты, направленные на сокращение отходов и улучшение качества переработки вторсырья… Я уверен, что такие мероприятия не только укрепляют наше лидерство в области экологической ответственности, но способствуют созданию устойчивого будущего для всей области», — сообщил гендиректор компании «Петромакс».

Так, всего в рамках проекта МЕГАБАК «Петромакс» планирует построить порядка 100 площадок для сбора материалов.