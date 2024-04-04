В Подмосковье расширили площадь заказника «Урочище «Веревкин бугор»

В Подмосковье была расширена площадь государственного природного заказника областного значения «Урочище «Веревкин бугор», сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Заказник находится на территории Коломны и Луховиц. Ранее его площадь составляла более 1,9 тысячи гектаров. Теперь в состав объекта включена часть территории Ступинского лесничества. В связи с этим площадь объекта превышает семь тысяч гектаров.

На территории заказника обитают охраняемые виды животных, произрастают редкие растения. Некоторые из них включены в Красные книги области и страны.

Сейчас в заказнике запрещено осуществлять деятельность, которая противоречит целевому назначению и полезным функциям природного объекта.