Два новых инкубатора передали отделению хирургии новорожденных МОЦОМД

«Поступление такого оборудования позволяет нам не только выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, но и проводить сложнейшие манипуляции с максимальной безопасностью. Для нас важно, чтобы у каждого ребенка, даже самого слабого, был надежный „тыл“ в лице современной медицины», — подчеркнул главный врач учреждения Александр Григорьев.