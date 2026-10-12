Два новых инкубатора передали отделению хирургии новорожденных МОЦОМД
В МОЦОМД поступило новое оборудование для помощи недоношенным младенцам
Фото: [МОЦОМД]
Два новых инкубатора закрытого типа, трансформируемые в реанимационную систему, поступили в отделение хирургии новорожденных МОЦОМД. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новое оборудование закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Поступление такого оборудования позволяет нам не только выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, но и проводить сложнейшие манипуляции с максимальной безопасностью. Для нас важно, чтобы у каждого ребенка, даже самого слабого, был надежный „тыл“ в лице современной медицины», — подчеркнул главный врач учреждения Александр Григорьев.
Инкубаторы оснащены системами поддержания оптимальной температуры и влажности, автоматизированного мониторинга дыхания и сердечной деятельности.
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