В Подмосковье с января выявили более тысячи фактов самовольного занятия лесных участков

В Подмосковье с января текущего года выявили более тысячи фактов самовольного занятия лесных участков. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

Наибольшее число нарушений выявили в Волоколамском, Истринском и Московском учебно-опытном лесничествах

В общей сложности по итогам проверок на нарушителей завели 772 административных дела. Общая сумма причиненного ущерба превысила восемнадцать миллионов рублей.

Штраф за самовольное занятие лесного участка составляет до пятидесяти тысяч рублей для физических лиц, до ста тысяч рублей для должностных лиц, до трехсот тысяч рублей для юрлиц.