В Подмосковье стартовал ежегодный учет охотничьих животных

Сотрудники Управления государственного охотничьего надзора Подмосковья совместно с работниками охотничьих хозяйств начали ежегодный зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов региона. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что участникам мероприятия предстоит огромная работа. Общая протяженность маршрутов составляет более четырех тысяч километров, причем учетчикам необходимо пройти по каждому маршруту дважды, таковы требования методики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что жителей Подмосковья следует не штрафовать, а предупреждать об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.