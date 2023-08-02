В Подмосковье успешно прошел эксперимент по выращиванию цветов и овощей в техногрунте

На комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест», расположенных в Подмосковье, успешно провели эксперимент по выращиванию цветов и овощей в грунте, полученном в результате компостирования органических отходов.

Отмечается, что эксперимент проводили на двух комплексах компании «РТ-Инвест». На КПО «Север» в полученном техническом грунте высадили газонную траву. А вот на КПО «ЮГ» в Коломенском городском округе решили использовать техногрунт для выращивания цветов в клумбах на территории комплекса.

В случае с газонной травой был использован не только технический грунт, но и специально предназначенный для выращивания растений. Так, первые ростки в переработанном грунте появились на 7-й день, а в обычном грунте на 5-й день эксперимента. В результате, высота газона в техногрунте составила 20 см, а в обычном-28 см.

После эксперимента компост, произведенный на КПО, отправили для исследования в лабораторию. Результаты подтвердили, что он соответствует всем экологическим нормам и техническим условиям. Готовый технический грунт безопасен для окружающей среды и используется компанией в своих нуждах, например, для пересыпки слоев на участке размещения отходов и при отсыпке дорог. А теперь и для благоустройства — озеленения территории комплексов.