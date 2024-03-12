В Подмосковье включили вторичный щебень в классификатор строительных ресурсов

В Министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что применение вторичного щебня позволит на шестьдесят пять процентов сократить бюджетные затраты на строительство в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что именно по инициативе ведомства Минстрой России включил вторичный щебень в классификатор строительных ресурсов государственной системы ценообразования в строительстве.

«Это очень важное, можно сказать, знаковое решение. Включение вторичного щебня в классификатор позволит существенно снизить бюджетные расходы на строительство. Потребность в щебне на стройках, финансируемых из казны, составляет свыше 350 тысяч кубометров в год», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Поскольку природный щебень в 2,1 раза дороже, чем вторичный, его применение даст возможность снизить затраты на 65 процентов и экономить более 650 миллионов рублей в год. Глава ведомства также отметил нарастающие темпы переработки строительных отходов в регионе. По его словам, с момента внедрения системы контроля переработано более 115 миллионов кубометров строительных отходов, из них отходы бетона и кирпича, которые идут на производство вторичного щебня, составили 13,7 миллиона кубометров.