В Подмосковье за неделю задержали 12 самосвалов, нелегально перевозивших строительный мусор

Двенадцать самосвалов, незаконно перевозивших строительные отходы, задержали в Подмосковье на уходящей неделе. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Пять единиц техники задержали в Долгопрудном — водители транспортных средств не смогли предоставить разрешительные документов на перевозку мусора. Также самосвалы были задержаны в Ленинском и Богородском округах.

В Подмосковье продолжают проводить рейды, направленные на выявление несанкционированных площадок для перегрузки отходов. На этой неделе в муниципалитетах обнаружили четыре таких объекта, было задержано пять единиц техники.

По материалам камер фотофиксации в регионе вынесли пять постановлений. Общая сумма штрафов составила пятьсот тысяч рублей.