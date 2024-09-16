В Подмосковье журавли готовятся улететь на зимовку

Журавли в Подмосковье готовятся отправиться на зимовку. Как рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области, птицы покинут регион уже в ближайшие дни.

Перед перелетом журавли соберутся на территории заказника «Журавлиная родина» в Талдоме и Сергиевом Посаде и оттуда отправятся в теплые страны.

Отмечается, что обычно журавли улетают на зимовку в конце августа, но в этом году птицы задержались в Подмосковье из-за теплой погоды.