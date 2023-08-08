В подмосковной Коломне расчищают пруд в рамках губернаторской программы

В селе Пестриково городского округа Коломна активно приводят в порядок местный пруд. Это стало возможным благодаря специальной губернаторской программе «100 прудов и озер».

Конкурс по выбору подрядчика провело Министерство экологии Московской области. Администрация Коломны контролирует рабочий процесс. Как сообщили в пресс-службе округа, в настоящий момент на пруду используются сразу две машины-амфибии. Это универсальные агрегаты, которые могут очищать водную гладь от мусора, косить водоросли, копать грунт. Там, где машина не подходит близко к берегу, на помощь ей приходят рабочие с ручными косами.

Вдоль береговой линии пруда в Пестрикове расчистят камыш и уберут мусор из воды. Местные жители отмечают те позитивные перемены, которые происходят на их глазах.