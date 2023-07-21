В подмосковном Чехове активно очищаются от грязи водоемы

В Чехове в этом году станут чистыми 19 водоемов. Об этом рассказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Работы на нескольких прудах уже завершены. Речь идет о водоемах в Городском парке культуры и отдыха, в деревнях Панино и Лешино. Близок к полной очистке и пруд в деревне Сохинки.

«До конца августа станут чистыми водоемы в деревнях Пешково, Березенки, Радутино, Высоково, Сидориха, Новый Быт», - добавил Артамонов.

Кроме того, еще два водоема в городском округе очистят по программе Губернатора «100 прудов и озер». Это мелководное водохранилище на реке Никажель в деревне Беляево и мелководное водохранилище на реке Бобровка, деревне Захарково.

Комплексные работы включают в себя уборку прибрежной территории, очистка воды от тины и ряски, дна — от бытового мусора.