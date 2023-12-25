В подмосковном Клину сделают расчистку реки Сестра

Конкурс на расчистку реки Сестры объявлен в городском округе Клин.

Как отмечает министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, подрядчику предстоит выполнить расчистку русла общей протяженностью 9,6 километра, что позволит увеличить пропускную способность реки. Окончание работ планируется в 2025 году.

Расчистка будет осуществляться в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансироваться за счет средств регионального бюджета.