В подмосковном Клину стартовали экологические соревнования

Сразу два масштабных состязания в области экологии начались в Клину.

Городской округ стал местом проведения десятого юбилейного слета подмосковных школьных лесничеств и регионального этапа Всероссийского Юниорского лесного конкурса «Подрост».

Как отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская, для города почетно быть организатором соревнований столь значительного статуса. Ребятам предстоят сложные испытания, но в любом случае в проигрыше никто не останется.

«Знания и опыт станут бесценным багажом на всю дальнейшую жизнь», — подчеркнула руководитель муниципалитета.

Около ста участников из 19-ти лесничеств покажут свое умение в разнообразных тестах, приготовленных в Комитете лесного хозяйства Московской области. Например, ребятам предстоит определить полезные и ядовитые грибы, подробно охарактеризовать лесных вредителей и рассказать о способах борьбы с ними. Будет также и пожарный этап, и экзамен по оказанию первой помощи.

Что касается конкурса «Подрост», то здесь строгое жюри оценит «лесные» исследования и практическое применение разработок. Победители и призеры станут известны в субботу.