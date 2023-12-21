В подмосковном Одинцове задержаны нелегальные перевозчики строительных отходов

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ МО) совместно с подмосковными коллегами из Минэкологии, МВД и ГУРБ провели рейд по пресечению несанкционированной перевозки строительных отходов.

Как отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова, проверено 29 большегрузных самосвала, у двоих водителей отсутствовали необходимые документы. В отношении нарушителей составлены протоколы административного нарушения. В результате рейда был предотвращен сброс строительного мусора объемом 60 кубических метров, транспортные средства помещены на штрафстоянку.

Подобные рейды проводятся регулярно. Только в ноябре 2023 года составлено 170 протоколов о нарушениях на сумму 14,5 миллионов рублей.