В подмосковном Солнечногорске стартовал эксперимент по выращиванию растений в техногрунте

Эксперимент по выращиванию растений в техногрунте, который производится на комплексе по переработке отходов «Нева», проходит в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Экспериментальная теплица площадью почти сто тридцать квадратных метров внутри разделена на три грядки по 12 метров каждая, которые раздели еще на три секции по соотношению техногрунта и обычного почвогрунта - 50/50, 70/30 и 100/0.

Примечательно, что в феврале тепличные грядки засеяли первыми видами цветочных культур - бегония, георгины, цинния и остеосперум. А сегодня к ним добавились газонные смеси, бермудская газонная трава, луговая трава, феска, ель обыкновенная, просо прутьевидное, павловния войлочная. Динамика роста будет отслеживаться и фиксироваться каждые семь дней.