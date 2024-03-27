В подмосковном Солнечногорске стартовал эксперимент по выращиванию растений в техногрунте
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
Эксперимент по выращиванию растений в техногрунте, который производится на комплексе по переработке отходов «Нева», проходит в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Экспериментальная теплица площадью почти сто тридцать квадратных метров внутри разделена на три грядки по 12 метров каждая, которые раздели еще на три секции по соотношению техногрунта и обычного почвогрунта - 50/50, 70/30 и 100/0.
Примечательно, что в феврале тепличные грядки засеяли первыми видами цветочных культур - бегония, георгины, цинния и остеосперум. А сегодня к ним добавились газонные смеси, бермудская газонная трава, луговая трава, феска, ель обыкновенная, просо прутьевидное, павловния войлочная. Динамика роста будет отслеживаться и фиксироваться каждые семь дней.
«При успешном проведении эксперимента - будем рассматривать вопрос применения технокомпоста для рекультивации нарушенных карьерными выемками земель, отсыпки откосов автомобильных дорог и других случаях», - отметил заместитель министра экологии и природопользования региона Виталий Мосин.