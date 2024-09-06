В подмосковных лесах из-за жары стало меньше ягод и грибов

Подмосковным любителям лесных грибов и ягод пока стоит отложить поход за свежим урожаем, поскольку собрать приличную добычу вряд ли получится.

Все из-за жаркой и сухой погоды, которая установилась в регионе, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Так, при жаре и отсутствии дождей грибница перестает наращивать надземные «отростки» и становится более уязвимой для заражения личинками насекомых, а клюква, ежевика и голубика вообще не плодоносят.

В ведомстве посоветовали дождаться осенних дождей. Они поспособствуют появлению новых грибов и ягод, тогда точно получится собрать хороший лесной урожай.

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