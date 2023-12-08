В подмосковных лесах с начала года демонтировали почти 6,5 тысячи незаконных рекламных конструкций

В подмосковных лесах с начала 2023 года демонтировали почти шесть с половиной тысяч незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

«С начала этого года в подмосковных лесах было демонтировано 6 457 рекламных конструкций различных видов: баннеров, плакатов и растяжек», - рассказал зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

Он отметил, что почти все конструкции были либо прибиты гвоздями, либо прикручены саморезами или проволокой. Подобные методы серьезно повреждают деревья, мешают им нормально расти и приводят к поражениям вредителями.

«Демонтируя рекламную конструкцию, мы снижаем фактор негативного воздействия на дерево», - подчеркнул Мурашов.

Больше всего конструкций сняли с деревьев в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Звенигородском лесничествах.