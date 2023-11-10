В подмосковных лесах высажены новые растения

В Комитете лесного хозяйства Московской области пояснили, что высадка деревьев и кустарников производится весной и осенью на основе данных инвентаризации. Как отметил руководитель ведомства Олег Баженов, первые два года идет адаптация растений, некоторые сеянцы погибают. Приживаемость в среднем по региону составляет более 85 процентов.

На место погибших растений для восстановления оптимальной густоты леса высаживаются те же породы лесных культур.