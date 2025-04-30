В преддверии майских праздников россиянам напомнили об ответственности за выброс мусора в неположенных местах

В преддверии праздничных выходных Российский экологический оператор (РЭО) призывает граждан быть внимательными к правилам по обращению с отходами и предупреждает о предусмотренных законом штрафах.

Представители РЭО подчеркивают, что бережное отношение к природе во время майских праздников залог чистоты мест отдыха и дачных участков. Необходимо убирать за собой, собирать отходы в мешки и выбрасывать их в предназначенные для этого контейнеры или вывозить в город, если поблизости нет мусорных баков. В РЭО уверены, что каждый собранный пакет мусора вклад в сохранение природы, а экологическая культура начинается с заботы об окружающей среде.

В соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за незаконный выброс отходов предусмотрены штрафные санкции: для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей. В некоторых ситуациях возможно приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Рекомендуется отказаться от использования одноразовой посуды и упаковки на пикниках, отдав предпочтение многоразовым изделиям, таким как термостаканы, контейнеры для еды, многоразовые сумки и бутылки для воды.

Для жарки шашлыков следует выбирать специально оборудованные зоны, избегая разведения костров в неположенных местах и сжигания мусора, что является нарушением законодательства и влечет за собой штраф до 15 тысяч рублей согласно статье 20.4 КоАП РФ.

Об обнаруженных несанкционированных свалках рекомендуется сообщать через платформу «РЭО Радар». Для участия в экологических инициативах можно воспользоваться картой сервиса «Уберу», где также указаны адреса пунктов приема вторсырья и экобоксов.