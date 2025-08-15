В районах, прилегающих к аэродромам, проведено обследование 141 полигона с целью обнаружения скоплений птиц

Продолжаются масштабные проверки на предприятиях, занятых переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), вблизи аэродромов. Задача этих инспекций – выявление потенциально опасных концентраций птиц и разработка мероприятий по предотвращению столкновений с воздушными судами. По данным Российского экологического оператора, на данный момент завершены инспекции на 141 объекте в 56 регионах России. По результатам проверок, 117 объектов признаны соответствующими требованиям, а 24 – не соответствующими. Главные причины отрицательных заключений связаны с наличием пищи для птиц и недостаточной защитой территорий, позволяющей птицам легко добираться до органических отходов.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, проверке подлежат все предприятия, находящиеся в 15-километровой зоне от взлетно-посадочных полос, именуемой «шестой подзоной приаэродромной территории». Обширные скопления птиц вблизи полигонов или комплексов по переработке отходов представляют собой не только экологическую, но и санитарно-эпидемиологическую опасность. Орнитологические исследования помогают определить риски и принять необходимые меры для повышения безопасности этих объектов.

Объекты, получившие отрицательные заключения, обязаны устранить выявленные недочеты в течение полугода и повторно пройти орнитологическое обследование. Транспортная прокуратура будет осуществлять контроль за процессом устранения нарушений.

Всего планируется проверить 163 объекта. Инспекции будут продолжаться до конца года, чтобы все предприятия по переработке ТКО смогли получить актуальные заключения и устранить возможные нарушения.