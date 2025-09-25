В Павловском Посаде готовятся к открытию обновленной привокзальной площади

Преображение площади у вокзала в Павловском Посаде стремительно подходит к завершению.Строители перешли к финальному этапу работ.

В настоящее время основное внимание уделяется благоустройству второй части проезжей дороги, расположенной рядом с жилыми домами. Создается основа из щебня, обеспечивающая долговечность, а установка бордюров формирует четкий и аккуратный вид будущей дороги. Это не просто транспортная артерия, это повышение уровня комфорта и обеспечение безопасности для жителей округа.

Одновременно с этим ведутся работы по выравниванию территории, и вскоре начнется озеленение.

«Наша цель – создать такое пространство, которое будет радовать жителей и гостей города не только современной инфраструктурой, но и обилием зелени», - заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Завершающие этапы включают в себя установку фонарных столбов и размещение дорожных указателей для обеспечения безопасного движения.