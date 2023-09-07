В рамках программы очистки водоемов в Пушкино привели в порядок пруд в Мамонтовке

В подмосковном Пушкино в рамках программы «100 прудов и озер» очистили городской пруд в микрорайоне Мамонтовка. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Площадь водоема составляет всего 0,5 гектара. Несмотря на это, работы было много, отметил глава министерства Тихон Фирсов. Пруд расположен возле дороги, и поэтому в нем было много мусора.

«В ходе очистки было извлечено много бутылок, банок и пластиковых пакетов», - рассказал министр.

Также пруд очистили от растительности, которая придавала воде зеленоватый оттенок.

«Надеемся, что жители оценят наш труд и будут относиться к имеющемуся природному достоянию в их городе бережно», - заключил Фирсов.

Ранее за очистку пруда проголосовали почти 1,2 тысячи пользователей «Добродела».