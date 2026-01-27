В реестр утилизаторов вошли почти 200 компаний

С 2024 года в России функционирует реестр организаций, занимающихся утилизацией. Включение в него обязательно для всех, кто работает с отходами, возникающими после эксплуатации потребительских товаров. На данный момент в списке числится 196 фирм.

Как отметила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова, этот реестр представляет собой ключевой элемент системы расширенной ответственности изготовителей.

В настоящее время в реестре значатся компании, способные ежегодно перерабатывать свыше 9,2 миллиона тонн вторичных материалов. В частности, речь идет о макулатуре (3,9 миллиона тонн в год), стекле (2,2 миллиона тонн), электронной технике (1 миллион тонн), полимерах (685 тысяч тонн), резине (535 тысяч тонн), древесине (290 тысяч тонн), текстиле (227 тысяч тонн) и свинце (126 тысяч тонн).