В регионах положительно восприняли идею о переносе ответственности за содержание контейнерных площадок на регоператоров

В ходе рабочего совещания, организованного в Государственной думе и посвященного обсуждению законопроекта о контейнерных площадках, который готовится ко второму чтению, представители 63 субъектов РФ выразили преимущественно одобрение инициативы, в рамках которой обязанности по созданию и надлежащему содержанию мест размещения контейнеров переходят к региональным операторам. В разработке изменений в законодательство активное участие принимали специалисты из «Российского экологического оператора».

По словам заместителя главы Минприроды РФ Дениса Буцаева, в настоящий момент ответственность за установку и уход за контейнерными площадками возложена на органы местного самоуправления, которые зачастую испытывают дефицит средств для организации новых площадок, закупки контейнеров и своевременного обновления контейнерного фонда. Он подчеркнул, что действующее законодательство позволяет включать в тариф регионального оператора исключительно затраты на приобретение и обслуживание контейнеров и бункеров. При этом на граждан и компании не возложена обязанность по самостоятельному обустройству площадок и приобретению контейнеров, что обуславливает нерешенность вопроса с обновлением и развитием инфраструктуры для сбора отходов, особенно в контексте внедрения системы раздельного сбора. Предлагаемые поправки нацелены на совершенствование механизма создания и функционирования мест накопления твердых коммунальных отходов.

Законопроект наделяет регионы правом самостоятельно определять, кто будет нести ответственность за контейнерные площадки: муниципалитеты, которым могут быть предоставлены субсидии из бюджета региона, или региональные операторы. В случае передачи полномочий региональному оператору, это оформляется соответствующим соглашением между муниципалитетом, региональными властями и оператором.

Данное соглашение должно содержать ряд обязательных пунктов: муниципалитет предоставляет земельные участки под площадки и определяет потребность в контейнерах; региональные органы власти учитывают расходы на эти цели при формировании тарифа и утверждают производственные и инвестиционные программы регоператора; регоператор, в свою очередь, обязуется передавать созданные площадки и приобретенные контейнеры в муниципальную собственность.

Все издержки, связанные с организацией и эксплуатацией контейнерных площадок, будут включены в программы регионального оператора и учтены при установлении единого тарифа.

При этом пользователи, владеющие собственными площадками, не будут платить региональному оператору дополнительно. Оплата будет взиматься только с тех, кто использует муниципальную собственность.

Врио первого замминистра ЖКХ и ТЭК Курской области Василий Волобуев отметил, что передача региональному оператору ответственности за чистоту и порядок на контейнерных площадках — это шаг в правильном направлении. Вместе с тем, он допустил, что это может привести к дополнительной финансовой нагрузке на региональный бюджет в виде межтарифной разницы. Однако он акцентировал внимание на необходимости решения данной проблемы, так как места накопления отходов должны отвечать установленным требованиям и содержаться в надлежащем состоянии, чтобы население ощущало положительные изменения от реформы.

Информация о потребности в площадках и их планируемом расположении будет внесена в соответствующие реестры и региональные программы, что позволит органам власти субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления осуществлять планирование для устранения дефицита площадок.

Законопроектом также установлено, что ведение реестра площадок будет осуществляться в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Власти Республики Коми высказались в поддержку данных норм. Начальник управления охраны окружающей среды Минприроды Республики Коми Нина Мингалева подчеркнула, что принятие законопроекта будет способствовать повышению прозрачности и доверия населения к услугам в сфере обращения с ТКО. Она отметила, что удобно, когда весь спектр услуг — от организации и обслуживания мест накопления отходов до вывоза и уборки мусора — находится в ведении одной организации, что позволит гражданам лучше понимать, как проходит реформа.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Обсуждение законопроекта состоялось на заседании в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в котором также приняли участие представители Совета Федерации, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфина России, Минюста России, ФАС России, Минстроя России, Роспотребнадзора, Ассоциации «Чистая страна» и Государственного Совета Российской Федерации.