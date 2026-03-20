В РЭО назвали топ регионов по закупкам мусоровозов

В текущем году наибольшее количество специализированной техники для вывоза твердых коммунальных отходов было приобретено в ЛНР, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, а также в Челябинской области. Данная статистика была озвучена в ходе очередного заседания правительственного штаба по формированию системы ТКО с участием представителей Российского экологического оператора.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов России Денис Буцаев, с января регионы получили 127 единиц новой техники для сферы обращения с мусором. Этот объем соответствует 14% от общего запланированного на год количества. Согласно утвержденным с РЭО планам, в течение года субъекты должны пополнить свой автопарк 881 новым мусоровозом.

Согласно отчету РЭО, на прошлой неделе пополнение техники произошло в нескольких субъектах. Краснодарский край получил 11 машин, Калужская область и Хабаровский край — по четыре единицы техники. По три новых мусоровоза было поставлено в Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинскую область. Свердловская и Иркутская области закупили по две машины, Новосибирская область — одну. Таким образом, общее количество приобретенной за неделю специализированной техники достигло 30 единиц.