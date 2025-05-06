В РЭО поделились достижениями победителей «Зеленой премии 2024» в номинации «Экологические лидеры»

Победители «Зеленой премии 2024», удостоенные звания «Экологические лидеры», не только расширили масштаб своей деятельности, но и направили полученные денежные вознаграждения на социально значимые инициативы в сфере защиты окружающей среды.

«Эколидеры играют важную роль в формировании экологической политики. В их ряды вступают как опытные экологи, так и новички, небезразличные к проблемам экологии. Мы рады возможности находить лучших из лучших и оказывать им поддержку для дальнейшего развития. В 2024 году финалисты номинации „Эколидеры“ „Зеленой премии“ получили по одному миллиону рублей, которые пошли на развитие и реализацию проектов в сфере охраны природы. Желаем им новых успехов и приглашаем всех принять участие в нашем конкурсе, где каждый может одержать победу», — прокомментировала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Первое место в категории «Эколидеры» досталось Екатерине Емец, программному директору форума «Экосистема», проходящего на Камчатке. Экоактивистка не только продолжила работу над существующими проектами, но и благодаря финансовой поддержке «Зеленой премии» сформировала команду для нового экологического проекта на Чукотке.

«Самым ценным опытом в финале стало общение с другими участниками трека экологических лидеров. Представители некоммерческих организаций, предприниматели, сотрудники, ежедневно продвигающие проекты по охране окружающей среды и развитию зеленой экономики, все они разными способами вносят вклад в создание лучшего, более экологичного будущего. Это вдохновляет, а премия придала мне дополнительный импульс для дальнейшей работы и продолжения начатого. Советую всем попробовать свои силы в „Зеленой премии“. Общество должно знать имена тех, кто занимается экологическим развитием России», — подчеркнула Екатерина.

Второе место занял Артур Сиразеев из Челябинска, автор блога «Чистомэн». Он создал образ экогероя, привлекающего внимание к проблемам обращения с отходами. За девять лет активист провел более 300 одиночных субботников в 55 городах, собрав более 1500 мешков мусора. Его книга «Городская Мусорология» была скачана свыше 8000 раз. Кроме того, он установил 17 стеллажей для бесплатного обмена вещами в 7 городах и разработал инициативы по борьбе с окурками и несанкционированной рекламой.

«Полученные призовые деньги я планирую направить на изготовление и установку стеллажей для обмена вещами. Моя цель установить 30 стеллажей в течение года. На 9 апреля 2025 года уже изготовлено и установлено два стеллажа, которые уже используются. Осталось 28 штук. Также в этом году я принимал участие в качестве волонтера в ликвидации последствий ЧС в Анапе. Продолжил эксперимент по внедрению урн для окурков с элементами геймификации в городской среде. Совершил научно-просветительскую экспедицию по мусорологии в города юга России. Организовал 6 одиночных субботников в 6 городах. Снял несколько образовательных видеороликов о переработке мусора на специализированных предприятиях. Настоятельно рекомендую всем принять участие в „Зеленой премии“, где есть реальный шанс на победу», — поделился Артур, добавив, что в настоящее время он работает над проектом для подачи заявки на «Зеленую премию 2025».

Третье место досталось Элмуроду Расулмухамедову с проектом АНО «Сад памяти», который организует образовательные и лесовосстановительные мероприятия по всей России. Инициатива, стартовавшая в 2020 году при поддержке Президента, объединила более 3 миллионов человек из 50 стран мира. Ее цель посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Проект, поддерживаемый Минприроды, Рослесхозом и другими ведомствами, содействует сохранению лесов и увековечивает память героев, в том числе участников СВО.

Команда «Сада памяти» направила призовые средства на общественно полезные проекты, в том числе гуманитарные миссии в новых регионах, запуск акции «Сад памяти», а также приобретение средств индивидуальной защиты для волонтеров «Экосистемы».

В 2025 году команда планирует возобновить акцию «Сад памяти», заняться спасением бездомных собак, восстановлением пчеловодства на юге России и созданием системы реабилитации участников СВО на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Они также рассматривают возможность участия в «Зеленой премии» в текущем году.