В РЭО рассказали, можно ли утилизировать вейпы на территории России

Причиной тому является отсутствие унифицированных стандартов для этих устройств, их комплексная конструкция и применение различных видов пластика, что затрудняет вторичное использование, как отметили представители Российского экологического оператора. Каждый вейп имеет вес от 120 до 250 граммов, в том числе аккумулятор около 50 граммов. Ежегодно в стране продается огромное количество этих устройств, которые в итоге оказываются в мусоре, не возвращаясь в экономический оборот. Общий объем отходов достигает десятков тонн. Батареи вейпов разлагаются чрезвычайно медленно, выделяя вредные компоненты и загрязняя окружающую среду.

«Технически переработка аккумуляторов вейпов возможна, но их извлечение на сортировочных пунктах затруднено из-за мелких деталей, и процесс является экономически нецелесообразным. Корпуса вейпов сделаны из пластика низкого качества, который в большинстве случаев не пригоден для вторичной переработки. В результате большинство вейпов отправляются на свалку. Аккумуляторы от вейпов, попадая на полигоны, выделяют токсичные вещества под воздействием влаги, отравляя почву и воду», - заявили в пресс-службе РЭО.

Компании, занимающиеся переработкой аккумуляторов, вынуждены разбирать вейпы вручную. Демонтаж одного устройства может занимать около часа из-за необходимости отсоединения многочисленных мелких частей. Это делает процесс убыточным для предприятий, и вейпы редко принимаются на утилизацию. Разрешить ситуацию могло бы увеличение ставок экологического сбора, который производители и импортеры вейпов обязаны выплачивать за переработку своей продукции. Экосбор стимулирует развитие переработки, так как средства идут переработчикам и компенсируют их расходы. В настоящее время соответствующие ведомства, в том числе РЭО, занимаются оптимизацией ставок экосбора по поручению Президента Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в России действует только одно предприятие по переработке аккумуляторов, находящееся в Ярославской области. Оно перерабатывает до 1800 тонн различных аккумуляторов в год, в том числе используемых в вейпах.