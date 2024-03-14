В Рязанской области установили сроки весенней охоты

Даты весеннего сезона охоты утвердили в Рязанской области. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Минприродпользования.

Отмечается, что в 14 южных районах области разрешается охота 13-22 апреля, в 11 северных — с 20 по 29 апреля.

Уточняется, что охота на уток и селезней из укрытия разрешается во всех районах региона весь апрель полностью.

Добавляется, что получить разрешение на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях можно уже с 20 марта.