В Рязанской области затраты на охрану окружающей среды в прошлом году составили четыре миллиарда рублей

Текущие затраты на охрану окружающей среды, в том числе и оплату услуг природоохранного назначения, в Рязанской области в минувшем году составили четыре миллиарда рублей, из них около трех миллиардов рублей потрачено на сбор и очистку сточных вод, 600 млн рублей — на обращение с отходами, 400 млн рублей — на охрану атмосферного воздуха. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление статистики.

Уточняется, что более 70% всех расходов на охрану окружающей среды в области пришлись на долю предприятий обрабатывающих производств, свыше 15% — на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, 4% — на обеспечение электрической энергией, газом и паром.

Отмечается, что самые большие вложения в этом отношении произведены в областном центре, они составили более трех миллиардов рублей.