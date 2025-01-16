В Роспотребнадзоре заявили, что выловленная в Черном море рыба безопасна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что выловленная в Черном море рыба не загрязнена нефтепродуктами. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Роспотребнадзор предложил бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы в своих лабораториях.

Глава ведомства отметила, что работы по расширению лабораторных мощностей на Черноморском побережье начнутся в ближайшее время. Это позволит усилить мониторинг и контроль показателей качества окружающей среды и безопасности рыбы и морепродуктов.

15 декабря в районе Керченского пролива произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-239» и «Волгонефть-219», в результате чего в Черное море попало более 2 тыс. тонн мазута.

Из-за этого инцидента побережье Кубани и Крыма оказалось загрязнено нефтепродуктами. Пострадали птицы и животные, обитающие в море.

Ранее сообщалось, что по пляжам Крыма и Севастополя разбросало 34 мертвых дельфина после разлива мазута.