В России 35 предприятий перешли на индустриальную переработку органики

В 17 субъектах РФ уже внедрены передовые технологии для промышленной обработки органики. В 2024 году общий вес органических отходов, прошедших компостирование, превысил отметку в 2 млн тонн.

По заявлению замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, компостирование — это ключевой метод уменьшения количества отходов, направляемых на полигоны, а также возвращения переработанных материалов в экономический оборот.

«В тех местах, где используются современные технологии, полигоны принимают на 50% меньше отходов. Наша цель – масштабировать этот положительный опыт. Это имеет решающее значение для достижения целей национального проекта, – подчеркнул Денис Буцаев. – Поддержка регионов через программы модернизации и стимулирования спроса на компост может дать отрасли шанс на существенный прогресс. В таком случае тонны органических отходов станут ценным материалом для озеленения городов и улучшения почв, создавая новые рабочие места и способствуя развитию циклической экономики».

В качестве примера успешной практики можно привести линию сортировки отходов в Набережных Челнах, где около 60% отходов преобразуются в технические грунты. Подмосковный КПО «Север» ежегодно производит компост из 190 тыс. тонн отходов, что составляет 47% от всего поступающего сырья. Небольшая компания «Форум» в Калужской области, перерабатывающая 40 тыс. тонн отходов, достигла 50% переработки благодаря акценту на органике.

Опыт этих 35 предприятий показывает, что внедрение компостирования в технологическую цепочку позволяет сократить объемы захоронения отходов на треть. Кроме того, достижение значимых результатов стало возможным благодаря автоматизации линий сортировки и увеличению доли отечественного оборудования с 48% в 2023 году до 53% в 2024 году.

«Это формирует основу для технологической независимости и снижения затрат на модернизацию», – отметил Денис Буцаев.

Успехи лидеров в Московской области, Татарстане, Калужской области и Удмуртии являются мощным стимулом для развития отрасли. Значительный потенциал для запуска новых линий по переработке органики существует во многих регионах, включая те, где уже организован раздельный сбор отходов.