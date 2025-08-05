Российский экологический оператор в партнерстве с РГУ им. Косыгина запускает первую в стране программу повышения квалификации, посвященную экологически безопасному дизайну в фешен-индустрии. Задача курса — обучить специалистов разработке экологически чистой моды, предусматривающей использование безопасных материалов, пригодных для вторичной переработки, и проектированию изделий с учетом минимизации экологического воздействия и возможности их рециклинга.

Как подчеркнула глава РЭО Ирина Тарасова, ежегодный объем текстильных и обувных отходов в России превышает два миллиона тонн. Значительная часть этих отходов могла бы быть возвращена в оборот в качестве вторичного сырья, если бы вопросы переработки учитывались еще на этапе создания продукции. В связи с этим получение экологического образования приобретает особую актуальность, особенно для профессионалов индустрии моды. Данная программа способствует внедрению принципов ESG и развитию циркулярной экономики, помогая дизайнерам и технологам принимать экологически взвешенные решения — от выбора сырья до увеличения срока службы продукции.

Учебный процесс акцентирован на развитии навыков экологичного проектирования и применении современных, экологически чистых и перерабатываемых материалов. Трехмесячное обучение предназначено для дизайнеров, технологов, педагогов и других специалистов модной индустрии, заинтересованных в устойчивом развитии.

По словам директора Института открытого образования и развития компетенций Тимура Джавадова, программа вызвала большой интерес у профессионалов и уже зарекомендовала себя как практически ориентированный и востребованный курс для специалистов, обладающих знаниями в области экологии, технологий и проектирования. Запуск этой программы имеет важное значение для достижения национальных целей в области устойчивого развития, включая повышение эффективности использования ресурсов, сокращение количества отходов и развитие промышленного симбиоза.

Начало занятий запланировано на 25 сентября 2025 года. Запись на курс осуществляется посредством заполнения онлайн-формы по указанной ссылке.