В России хотят отменить НДФЛ для граждан, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей

Депутаты от политической партии ЛДПР сообщили о своих планах внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении от налога НДФЛ граждан России с ежемесячным доходом менее 30 тыс. рублей. Представители ЛДПР планируют внести проект 27 июня. О планах депутатов сообщил ТАСС.

Данный законопроект призван доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса РФ». Депутаты убеждены, что благодаря подобным нововведениям, жители страны с низким доходом смогли бы улучшить уровень жизни и увеличить свой семейный бюджет. По мнению представителей партии, это должно помочь экономическому росту России.

Если Дума одобрит законопроект, он начнет действовать с 1 января 2024 года.

Ставка НДФЛ в России составляет 15% для граждан с доходом свыше 5 млн. рублей в год, и 13% для всех, у кого меньше.