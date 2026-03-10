В России изменили систему расчета накопления отходов для населения и медорганизаций

Правительство Российской Федерации внесло изменения в ранее утвержденное постановление № 1390 от 26 августа 2023 года. Обновленная редакция затрагивает подходы к определению нормативов образования твердых коммунальных отходов (ТКО) для населения, проживающего в индивидуальных и многоквартирных домах, а также для юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются медицинские отходы класса «А».

Ранее для организаций, связанных с медотходами класса «А», установление нормативов было возможно исключительно путем проведения натурных обследований. Эта процедура отличалась значительной продолжительностью, поскольку требовала осуществления недельных замеров в каждый из четырех времен года. Внесенные корректировки упрощают данный процесс: теперь допустимо применять расчетные коэффициенты для определения необходимых значений без обязательного выполнения длительных натурных исследований.

Согласно разъяснениям ППК «Российский экологический оператор», до настоящего момента нормативы для физических лиц могли устанавливаться либо по результатам замеров на контейнерных площадках, либо на временной основе с использованием расчетных методов, утвержденных правительством (на срок не более полутора лет до получения фактических данных). Теперь же региональные органы власти получили право бессрочно применять расчетный метод для определения нормативов накопления ТКО для населения.

Кроме того, обновленный нормативный акт официально закрепляет возможность корректировки утвержденных нормативов с использованием сведений весового контроля. В случае если в регионе на объектах по обращению с отходами взвешивается более 50% всего объема ТКО, и эта информация отражена в федеральной государственной информационной системе учета ТКО за истекший год, уполномоченные органы могут скорректировать действующие нормативы, приведя их в соответствие с фактическими объемами образования отходов.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, проводится планомерная работа по совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с отходами, а подзаконные акты своевременно актуализируются в соответствии с изменениями законодательства.