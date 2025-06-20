В России начали развивать переработку металлургической пыли

Российский экологический оператор и «Новосталь-М» заключили соглашение о партнерстве, направленном на развитие передовых методов утилизации отходов металлургического производства, в частности, металлургической пыли. Официальное подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава ППК РЭО Ирина Тарасова подчеркнула значимость данного соглашения для реализации общеотраслевой программы, ставящей целью активное вовлечение вторичных ресурсов и отходов в промышленное производство. В рамках сотрудничества РЭО и «Новосталь-М» планируют наращивать объемы переработки цинкосодержащей металлургической пыли и других аналогичных отходов на территории РФ. РЭО окажет компании поддержку в переходе к принципам циркулярной экономики.

Соглашение предусматривает запуск экспериментального проекта на базе предприятия «Экоцинк», входящего в группу «Новосталь-М». Проект сфокусируется на переработке цинкосодержащих отходов и производстве оксида цинка, конечным продуктом станет цинковый концентрат. Оксид цинка, содержащий до 80% цинка, является ценным вторсырьем для производства металлического цинка и различных соединений на его основе. РЭО будет контролировать ход реализации этого пилотного проекта.

Председатель правления «Новосталь-М» Иван Демченко заявил о стремлении компании занять лидирующие позиции в сфере «зеленой» металлургии в России. Он отметил, что предприятия компании уже сейчас перерабатывают более 2,7 млн тонн металлолома ежегодно, а постоянные инвестиции в инновационные проекты и модернизацию технологий позволяют значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Сотрудничество с РЭО расширяет возможности для развития экономики замкнутого цикла в стране, и компания прилагает усилия, чтобы ее промышленные площадки, включая завод «Экоцинк», стали образцами эффективного обращения с отходами и примером экологически ответственного подхода в металлургической промышленности.

В настоящее время в России продукты газоочистки электросталеплавильного производства, в том числе пыль, содержащая цинк, практически не перерабатываются. Большинство металлургических предприятий не имеют возможностей для утилизации этой пыли, что приводит к накоплению вредных отходов.