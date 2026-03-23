В России нашли способ превращать бумажные отходы в материалы для ликвидации нефтеразливов

Учеными Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина разработан способ переработки бумажных отходов в специализированные материалы, используемые для удаления нефтяных загрязнений из воды. Данная методика позволяет одновременно подходить к решению двух задач: уменьшению объема мусора и предотвращению экологического ущерба.

Из вторичного бумажного сырья изготавливаются сорбенты, которые эффективно впитывают нефть и продукты ее переработки из водной среды. По основным эксплуатационным характеристикам эти материалы не уступают промышленным аналогам и пригодны для ликвидации последствий аварийных разливов.

Важность такого применения бумажных отходов подчеркивается статистическими данными: ежегодно в России образуется более 7 миллионов тонн подобного мусора, причем примерно треть этого объема — загрязненная бумага и картон — не перерабатывается.

«Сейчас в России есть около 4,5 млн тонн мощностей по переработке макулатуры. Подобные решения показывают, как отходы могут становиться полезным ресурсом. Переработка макулатуры в сорбенты позволяет одновременно уменьшать объем отходов и решать экологические задачи, связанные с очисткой водоемов от нефтяных загрязнений», — отметили в пресс-службе РЭО.

Результаты проведенной работы демонстрируют значительные перспективы использования макулатуры для создания сорбционных материалов с высокими показателями эффективности. В дальнейшем авторы технологии планируют ее улучшать: повышать прочностные качества получаемых материалов и облегчать их последующее удаление за счет введения натуральных добавок.

Данная разработка была представлена в сборнике материалов второй научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд», который был издан РЭО совместно с Российским университетом дружбы народов. В сборник вошли наиболее перспективные исследования студентов, затрагивающие, в числе прочего, вопросы переработки отходов и внедрения устойчивых технологий.