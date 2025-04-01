В России оптимизировали порядок заключения соглашений с региональными операторами по обращению с ТКО

С 1 сентября 2025 года вступят в действие обновленные правила, регламентирующие заключение договоров с региональными операторами, ответственными за обращение с твердыми коммунальными отходами. Новые положения, закрепленные в Постановлении Правительства РФ № 293 от 7 марта 2025 года, направлены на упрощение процесса, ускорение сроков и сокращение бюрократических процедур. Одним из разработчиков документа выступил Российский экологический оператор.

«Внедрение усовершенствованных норм позволит унифицировать подходы к управлению отходами на территории всей страны. Ожидается, что это приведет к повышению качества предоставляемых услуг, снижению количества конфликтных ситуаций и формированию прозрачных правил взаимодействия между всеми участниками процесса. Для достижения этих целей мы отказываемся от избыточной бюрократии, внедряем современные цифровые решения и предоставляем потребителям надежные гарантии. Например, теперь оформить договор на вывоз ТКО можно будет онлайн. Также предусматриваются условия оплаты, включающие скидку за несвоевременный вывоз отходов региональным оператором», - подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Сокращение сроков и упрощение процедур

В соответствии с новыми правилами, региональные операторы обязаны оперативно рассматривать поступающие заявки на заключение договоров. Максимальный срок рассмотрения документации теперь составляет 10 рабочих дней. Если оператор не предоставляет ответ в указанный период, договор автоматически считается заключенным на 16-й рабочий день на условиях типового соглашения.

Внедрение цифровых технологий

Новые нормы предусматривают активное использование электронного документооборота. Потребители смогут подавать заявки и подписывать договоры в электронном виде через официальные сайты региональных операторов. При этом все типовые формы договоров и актуальные тарифы должны быть доступны для ознакомления на интернет-ресурсах операторов, что обеспечит необходимую прозрачность.

Повышение ответственности операторов

В новых правилах особое внимание уделено контролю за качеством оказываемых услуг. Все транспортные средства, используемые для вывоза ТКО, в обязательном порядке оснащаются системами спутникового мониторинга. Это позволяет в режиме реального времени контролировать соблюдение графиков вывоза отходов. В случае нарушения установленных сроков потребители получают право на компенсацию в размере 3,3% от стоимости услуги за каждый день задержки.

Порядок заключения договоров для разных категорий потребителей

Для многоквартирных домов договоры с региональными операторами заключают управляющие компании, ТСЖ или жилищные кооперативы. Собственники частных домов могут заключать договоры как самостоятельно, так и через уполномоченные организации. Коммерческие предприятия и организации заключают соглашения напрямую или через арендодателей, если это предусмотрено условиями договора аренды.

Гарантии предоставления услуг

При этом даже при отсутствии официально оформленного договора региональный оператор обязан обеспечивать вывоз отходов. В таких случаях расчет производится на основе утвержденных нормативов накопления ТКО. Тем не менее, РЭО рекомендует своевременно заключать договоры во избежание возможных разногласий.

С полным текстом Постановления Правительства РФ № 293 от 7 марта 2025 года можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.