В России планируется изменение подхода к тарифообразованию в сфере обращения с отходами

Согласно предлагаемым нововведениям, компенсация расходов региональных операторов на изготовление почвогрунта (компоста из органических отходов) посредством тарифных надбавок будет возможна лишь в случае его фактического применения или реализации. Соответствующий проект постановления представлен на рассмотрение в правительство РФ, он разработан с участием Российского экологического оператора и предполагает вступление в силу с 1 сентября 2025 года.

Документ вносит изменения в механизмы формирования цен и тарифного регулирования в области управления отходами. В частности, устанавливается порядок учета затрат на создание искусственного грунта в составе единого тарифа регионального оператора при условии включения соответствующих объектов в территориальную схему.

«В случае, если оператор понес расходы, но не произвел грунт, либо произвел, но не смог его реализовать, использовать для покрытия отходов на полигоне или для озеленения территорий, и грунт был захоронен, данные расходы будут исключены из тарифа в последующие периоды. Это станет стимулом для операторов к завершению процесса утилизации, – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. – Создание понятной системы тарифов для утилизации отходов и производства компоста является необходимым условием для развития современной отрасли. Принятие документа позволит регионам более эффективно планировать проекты, а бизнесу – инвестировать в строительство новых мощностей с предсказуемой и стабильной экономикой».

Также устанавливается правило, согласно которому, если произведенный грунт не находит применения в течение трех лет, тариф будет пересмотрен, и соответствующие расходы будут исключены. При этом, оператор, реализовавший грунт и получивший доход, сможет направить эти средства на погашение кредитов или займов, привлечённых для строительства объекта. Это позволит снизить нагрузку на тарифную систему и повысить ее прозрачность.

Для населения не предусматривается введение дополнительных платежей — в квитанциях по-прежнему будет указываться единый тариф регионального оператора, учитывающий затраты на всю систему обращения с отходами, включая переработку органической фракции и производство компоста. Новые правила направлены на повышение прозрачности этого процесса и учет затрат операторов на компостирование в рамках общей системы тарификации.

В дополнение к этому, предусматривается возможность досрочного пересмотра тарифов при вводе в эксплуатацию новых объектов, а также вводятся правила учета расходов на создание перегрузочных станций, которые с 2025 года будут учитываться в тарифной модели.