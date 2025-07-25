В России планируется организовать комплексную переработку побочных продуктов оленеводства с целью извлечения коллагена

В Ненецком автономном округе ведется активная подготовка к вводу в эксплуатацию инновационного производственного комплекса, специализирующегося на глубокой переработке отходов оленеводства. Такие материалы, как оленьи кости, шкуры и рога, будут использованы в качестве исходного сырья для получения коллагена – ценного компонента, широко используемого в фармацевтике и различных отраслях индустрии. В настоящее время промышленное изготовление коллагена из оленьего сырья в России практически отсутствует, несмотря на научные данные, подтверждающие его уникальные свойства. Первоначальные инвестиции в данный проект составляют 400 миллионов рублей. Предполагается, что производственный цех будет ежегодно перерабатывать около 1000 тонн сырья, выпуская 200 тонн конечной продукции.

Как утверждает генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова, создание нового предприятия в НАО полностью соответствует задачам федеральной программы «Экономика замкнутого цикла», являющейся частью национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках целей этого нацпроекта планируется к 2030 году увеличить долю повторно используемых отходов сельского хозяйства до 50%.

В России ежегодно образуется более 300 миллионов тонн сельскохозяйственных отходов и побочных продуктов животноводства.

Проект по организации производства коллагена из оленьего сырья был представлен на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Несмотря на отсутствие масштабного производства коллагена из оленины в РФ, научные исследования свидетельствуют о его высоких качественных характеристиках. Основным источником для производства коллагена служат шкуры и кости крупного рогатого скота, свиней и птицы. Развиваются также альтернативные методы, в которых используется кожа пресноводных рыб, медуз, куриные гребни и лапки. Полученный коллаген широко применяется в фармацевтической, пищевой и косметической отраслях.

По мнению Валерии Гулимовой, директора Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», меры поддержки для подобных предприятий носят межотраслевой характер и включают механизмы, предоставляемые Министерством сельского хозяйства и Министерством экономического развития по линии малого и среднего предпринимательства. Также возможно привлечение финансирования от федеральных и региональных фондов развития промышленности, в зависимости от специфики и масштаба проекта. Регионы успешно сочетают отраслевые меры для решения задач по уменьшению отходов и повышению добавленной стоимости за счет глубокой переработки.