В России планируется создание около 7 тысяч новых мест для сбора ТКО

В 2025 году двадцать три субъекта Российской Федерации обзаведутся примерно 7 тысячами новых площадок, предназначенных для размещения контейнеров под твердые коммунальные отходы. Удобство размещения этих площадок будет повышено благодаря применению цифровой системы планирования. Российский экологический оператор (РЭО) расширил возможности Федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), добавив соответствующую функцию.

Заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев отметил: «На совещаниях оперативного штаба по вопросам обращения с ТКО было решено разработать графики закупки контейнерных площадок для 23 регионов, испытывающих наибольшую потребность в них. В соответствии с утвержденными планами, в текущем году планируется обустроить в общей сложности 7 тысяч подобных площадок. Помимо этого, регионы получили возможность планировать их расположение непосредственно во ФГИС УТКО. Данный функционал уже интегрирован в систему».

Наибольшее количество новых объектов появится в Краснодарском крае (1616), Пермском крае (900) и Красноярском краяе (891), а также в Самарской области (826) и Оренбургской области (472). Новые площадки также будут созданы в Алтайском крае (318), Забайкальском крае (235), Белгородской области (49), Иркутской области (352), Калининградской области (52), Калужской области (45), Новгородской области (40), Новосибирской области (123), Орловской области (411), Ростовской области (75), Томской области (111), Ульяновской области (2) и Республиках Бурятия (64), Ингушетия (10), Саха (Якутия) (150), Тыва (162) и Хакасия (83).

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова заявила: «Данные, вносимые во ФГИС УТКО, должны включать в себя координаты и прочие характеристики будущих мест для накопления ТКО. Ответственность за ввод этих данных возлагается на местные органы власти. Новая функция позволит федеральным властям в режиме реального времени контролировать процесс создания контейнерных площадок в российских регионах. Мы будем оценивать выполнение регионами планов на 2025 год».

РЭО продолжает совершенствовать цифровую систему мониторинга отходов с целью повышения эффективности работы пользователей и контроля за исполнением регионами утвержденных планов-графиков.