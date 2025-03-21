В России планируется введение единых цветов для мусорных контейнеров с 2030 года

Унифицированная система цветовой маркировки баков для твердых коммунальных отходов (ТКО), разработанная при участии Российского экологического оператора (РЭО), станет обязательной для всех регионов страны.

Согласно постановлению правительства РФ под номером 293, регламентирующему обращение с ТКО, все субъекты РФ должны будут использовать единую цветовую схему синий и серый для контейнеров ТКО к 1 января 2030 года.

Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что новые правила обращения с отходами, утвержденные правительством, устанавливают единую систему цветовой идентификации контейнеров для раздельного сбора. Серый цвет предназначен для смешанных, не отсортированных отходов, а синий для нескольких типов однородных вторичных ресурсов. Использование дополнительных цветов для сбора более двух видов вторсырья возможно только после согласования с Министерством природы РФ. Цель данной инициативы сделать процесс раздельного сбора более простым и понятным для граждан, что, в свою очередь, должно увеличить объемы сортировки и уменьшить количество отходов, отправляемых на захоронение.

При сборе более двух фракций вторичного сырья предусмотрены следующие цветовые решения: оранжевый — для пластика (за исключением резины), металлолома и отходов черных и цветных металлов; зеленый — для стеклотары; коричневый для пищевых отходов (за исключением напитков и табачных изделий); серый — для не отсортированных ТКО.

Аналогичные требования к цветовой маркировке предъявляются и к пакетам, используемым для сбора ТКО.

До 1 января 2030 года регионы должны обеспечить цветовую идентификацию отходов, собираемых раздельно. Если все контейнеры имеют одинаковый цвет, контейнер для вторичного сырья должен быть выделен с помощью цветового обозначения и символов в виде таблички, трафарета или наклейки.

Данное постановление вступает в силу 1 сентября 2025 года.