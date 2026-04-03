В России появилась онлайн-карта с пунктами приема старой одежды

Контейнеры для сбора текстильных отходов появились на интерактивной карте «Уберу». Благодаря этому сервису жители могут быстро найти ближайший пункт приёма и сдать старую одежду на переработку или повторное использование.

Сеть контейнеров компании «Лидертекс» активно развивается в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Иванове, Ярославле, Екатеринбурге, Перми и Нижнем Новгороде. Инициатива реализуется при поддержке Минприроды и Российского экологического оператора.

В пресс-службе РЭО подчеркнули, что создание удобной карты с пунктами приёма делает процесс сдачи вещей простым и доступным для граждан. Это позволяет масштабировать проект по всей стране и предотвращать попадание текстиля на свалки, давая одежде вторую жизнь — через переработку или передачу нуждающимся.

Собранные вещи отправляются на сортировку в эко-кластер «Зелёная нить» в Ивановской области. Там часть одежды передают на благотворительность, а непригодные изделия перерабатывают в технические материалы.

Приложение «Уберу» для поиска пунктов приёма доступно для скачивания в App Store, Google Play и RuStore.