В России появилось более 8 тысяч новых точек для сбора отходов, сообщает Российский экологический оператор (РЭО)

По информации штаба, занимающегося организацией системы обращения с ТКО, с начала этого года в стране было организовано свыше 8000 новых мест для складирования мусора.

На встрече в Координационном центре Правительства РФ эксперты РЭО представили доклад о выполненных задачах в рамках программы.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что на сегодняшний день оборудовано 8134 контейнерных площадок, что равно 91% от запланированного количества на 2025 год (8952 объекта). За последнюю неделю введено в эксплуатацию 336 таких площадок. Кроме того, закуплено 49 633 контейнера, что на 2% превышает установленный план в 48 558 единиц. За прошедшую неделю было дополнительно приобретено 525 контейнеров.

Активнее всего мероприятия по организации мест для сбора ТКО проводятся в 16 регионах России, в том числе в Республиках Карелия, Бурятия, Северная Осетия — Алания, в Смоленской, Алтай, Еврейской автономной, Брянской и Новосибирской областях, в Краснодарском крае, Новгородской, Самарской, Оренбургской, Орловской и Псковской областях, в Пермском крае и Ульяновской области.

В пресс-службе РЭО заявили, что Карачаево-Черкесская Республика, Ростовская область, Забайкальский край, Архангельская область, Республика Ингушетия, а также Псковская и Орловская области уже завершили реализацию планов по созданию площадок для контейнеров и приобретению самих контейнеров.