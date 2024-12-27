В России появился первый в мире словарь по логике в экологическом контексте

«Логика помогает нам анализировать информацию, делать выводы и принимать обоснованные решения. В контексте экологии это особенно важно, так как мы сталкиваемся с множеством сложных проблем, требующих глубокого понимания и правильного подхода к их решению. Знание логических принципов поможет нам избегать ошибок и принимать эффективные меры для защиты окружающей среды», - отметила Лавлинская.