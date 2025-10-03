В России ретейлеры начали самостоятельно заниматься утилизацией полиэтиленовой упаковки
Российская компания представила уникальный проект замкнутого цикла
Фото: [t.me/podolskadm]
Компания «Лемана ПРО» совместно с ТД «Ван Маркет» представила уникальный для российского ретейла проект замкнутого цикла, нацеленный на переработку пленочной упаковки. Инициатива была продемонстрирована 2 октября в ходе пресс-тура на производственный комплекс в Подмосковье. За первый год существования проекта было переработано свыше 2,4 тыс. тонн пленки, собранной из магазинов и складов Москвы и Подмосковья, и произведено 450 тыс. единиц новой упаковочной продукции.
«Этот проект является ярким примером практической реализации принципов циклической экономики. Увеличивается количество компаний, вовлеченных в подобные инициативы, что напрямую влияет на сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны. В итоге формируется современная система, где отходы становятся ценным ресурсом, а бизнес получает новые возможности», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Полиэтиленовая пленка, применяемая в торговых точках и складских помещениях «Лемана ПРО», собирается, сортируется, очищается и перерабатывается, в результате чего образуются гранулы, используемые для изготовления новых рулонов пленки. Таким образом, компания получает новую техническую гидроизоляционную пленку под своей торговой маркой. При этом цена вторичной продукции почти вдвое ниже стоимости аналогичной пленки, изготовленной из первичного сырья.
«Запуск первого в ретейле замкнутого цикла по утилизации пленки – это важный шаг к созданию более экологичной и современной модели обращения с отходами. Мы надеемся, что подобные проекты получат широкое распространение в других торговых сетях, стимулируя развитие отрасли переработки в России», – заявили в пресс-службе Российского экологического оператора.
«Наши исследования показывают, что российские потребители все чаще выбирают товары, изготовленные из вторичных материалов, тем самым поддерживая развитие экономики замкнутого цикла. Осознавая свою ответственность за уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, как крупный ретейлер, мы вместе с партнером реализовали проект по переработке упаковочной пленки, превратив отходы в ресурс и новый продукт для продажи. Результаты первого года подтвердили эффективность этой модели: мы уменьшили зависимость от рынка первичного сырья и создали основу для расширения подобных инициатив на другие категории товаров и регионы. Кроме того, покупая продукцию, произведенную из переработанных материалов, покупатели вносят свой вклад в защиту окружающей среды», – прокомментировал Григорий Какурников, руководитель проектов по управлению отходами «Лемана ПРО».