В России ретейлеры начали самостоятельно заниматься утилизацией полиэтиленовой упаковки

«Наши исследования показывают, что российские потребители все чаще выбирают товары, изготовленные из вторичных материалов, тем самым поддерживая развитие экономики замкнутого цикла. Осознавая свою ответственность за уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, как крупный ретейлер, мы вместе с партнером реализовали проект по переработке упаковочной пленки, превратив отходы в ресурс и новый продукт для продажи. Результаты первого года подтвердили эффективность этой модели: мы уменьшили зависимость от рынка первичного сырья и создали основу для расширения подобных инициатив на другие категории товаров и регионы. Кроме того, покупая продукцию, произведенную из переработанных материалов, покупатели вносят свой вклад в защиту окружающей среды», – прокомментировал Григорий Какурников, руководитель проектов по управлению отходами «Лемана ПРО».