В России создана эффективная система очистки газов при термическом обезвреживании отходов

Российские инженеры представили новую технологию, которая делает термическое обезвреживание отходов экологически безопасным. Система газоочистки позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу до значений, значительно ниже предельно допустимых концентраций.

Разработчиком решения выступила компания НТЦ «Бакор». Ключевым элементом системы являются керамические фильтры, способные выдерживать экстремальные температуры до 1000 °C. В отличие от стандартных аналогов, эти фильтры обладают каталитической активацией: вредные химические соединения не просто задерживаются, а разрушаются на безопасные компоненты прямо внутри фильтра. Система эффективно улавливает и нейтрализует широкий спектр загрязнителей: окислы углерода и летучие органические соединения, оксиды азота и серы, хлористый и фтористый водород, диоксины и мелкодисперсную пыль.

Новая технология обеспечивает высокую степень очистки воздушного потока, отличается более компактными размерами оборудования и повышает энергоэффективность за счет использования тепла от сжигания отходов для отопления или нагрева воды на предприятии.

По словам советника гендиректора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергея Егоршева, эксплуатация инсинераторов требует применения высокотехнологичного оборудования газоочистки для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения при строгом соблюдении законодательства.

Эффективность технологии подтверждена протоколами независимых лабораторий и положительным заключением государственной экологической экспертизы. Решение особенно актуально для труднодоступных территорий, таких как Крайний Север, где создание комплексной инфраструктуры переработки затруднено. Установки с многоступенчатой системой газоочистки позволяют безопасно утилизировать отходы I–II класса опасности.

В пресс-службе РЭО сообщили, что Научно-технический совет компании постоянно работает над поиском эффективных и экономически перспективных решений в области экологической безопасности. Было отмечено, что предложенная технология газоочистки может быть использована при проектировании и модернизации инсинераторов.