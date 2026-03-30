В России установили почти 10 тысяч мусорных баков

С начала текущего года в регионы было доставлено 9 906 новых контейнеров для сбора ТКО. Этот объем превысил плановый показатель первого квартала, который составлял 7 234 единицы. Данная информация была представлена в ходе планового рабочего совещания правительства, посвященного развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами, с участием экспертов Российского экологического оператора.

Также были перевыполнены задачи по обустройству мест накопления отходов. На сегодняшний день создано 850 контейнерных площадок, что больше запланированных на январь-март 578 подобных объектов.

Мероприятия дорожных карт, связанные с закупкой емкостей и подготовкой инфраструктуры, раньше установленных сроков выполнили 16 субъектов РФ. В этот перечень вошли Амурская, Волгоградская, Калужская, Костромская, Оренбургская, Тверская и Ярославская области, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Удмуртия и Чувашия, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края и город Санкт-Петербург.

Еще девять регионов действуют в соответствии с утвержденными графиками. Это Архангельская, Курская, Московская, Тамбовская и Челябинская области, Республики Ингушетия и Крым, Приморский край и город Москва.