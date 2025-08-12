В России установлено свыше 235 тысяч баков для раздельного сбора мусора

По результатам первой половины 2025 года, оператор представил данные о продвижении программы раздельного сбора отходов (РСО) в российских городах, подчеркнув, что общее количество специализированных контейнеров превысило 235 тысяч единиц.

«Более половины населения страны имеют доступ к раздельному сбору мусора. В 148 городах с населением свыше 100 тысяч человек размещены контейнеры для раздельного накопления отходов. Общее количество таких контейнеров по всей стране достигает 235 тысяч, – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. – Эта инициатива – часть стратегии по созданию экономики замкнутого цикла в России, ориентированной на максимальную переработку отходов и ответственное потребление».

В 47 регионах России действует система двухконтейнерного сбора отходов, в 17 субъектах используется пофракционный метод, а в 11 регионах применяются обе системы: двухконтейнерная и пофракционная.

Ключевые препятствия для развития раздельного сбора — это недостаток мощностей для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), отсутствие предприятий для утилизации отобранных фракций после переработки и дефицит контейнеров для раздельного сбора.

В 72 регионах сбор и транспортировку раздельно собранных отходов на предприятия по переработке обеспечивают региональные операторы, а в 13 из них к раздельному сбору привлекаются также другие специализированные организации. Строительство новых перерабатывающих объектов, закупка необходимого оборудования и контейнеров требует значительного времени и финансовых вложений, тем не менее, во многих регионах внедрение раздельного сбора отходов возможно уже сегодня, используя альтернативные способы сбора.