В России утвердили перечень товаров, при производстве которых необходимо использовать вторсырье

Распоряжением Правительства РФ были утверждены перечни видов продукции, работ и услуг, производство, выполнение и оказание которых осуществляется с обязательным использованием определенной доли вторичного сырья в их составе.

В список продукции включены общестроительные цементы, коробки из гофрированной бумаги, древесная мука, покрытия из резиновой крошки, почвогрунты, кирпичи и другое.

В список работ и услуг входят дорожное строительство, химическая мелиорация земель, рекультивация земель, ликвидация и консервация горных выработок.

Распоряжение вступает в силу с 1 января следующего года.